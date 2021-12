Mit "Joe Bell" - einen Nanopresso gewinnen

Joe Bell macht sich zu Fuß auf den Weg quer durch die Vereinigten Staaten, um für Toleranz und Verständnis – und vor allem gegen Mobbing und dessen schreckliche Folgen – zu werben. Er tritt damit auch zu einer Reise zu sich selbst an, zu seiner Rolle als Vater und seinen eigenen Werten.

Denn sein Sohn Jadin ist anders als die meisten seiner Mitschüler in der amerikanischen Kleinstadt – was das eh schon komplizierte Teenager-Leben und die Beziehung zwischen Vater und Sohn nicht einfacher macht. Jadin ist schwul und möchte sich damit auch nicht verstecken. Doch die Schikanen seiner Mitschüler und die Schwierigkeiten in der Familie, vor allem die Streitereien mit seinem Vater, nehmen immer mehr zu.

Mit einem starken Plädoyer für Toleranz, Solidarität und Aufgeschlossenheit basiert der Film auf einer wahren Vater-Sohn-Geschichte! Was kann es bedeuten, wenn ein Schüler gemobbt wird? Welche Folgen kann das haben – auch für das Umfeld? Was macht Toleranz aus? Die Oscar®-prämierten Autoren Diana Ossana und Larry McMurtry („Brokeback Mountain“) schaffen mit JOE BELL ein authentisches, emotionales und mitreißendes Drama über eine Reise, die so viel mehr ist als eine Wanderung von Oregon nach New York City.

Mit einer Nanopresso lässt sich Espresso ganz einfach unterwegs brühen – und die Tasse ist auch schon integriert. Die Nanopresso-Maschine im Wert von 65 Euro wird von Pro-Idee zur Verfügung gestellt.

Wir verlosten eine Nanopresso Maschine und eine Blu-ray "Joe Bell"