OSS 117 – Liebesgrüße aus Afrika

Frankreichs bester Agent Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, in seiner neuesten Mission: Während der Kalte Krieg seinem Höhepunkt entgegenfiebert, verlangt eine heikle politische Situation im Herzen des afrikanischen Kontinents viel diplomatisches Geschick, weitreichende Umsicht und kulturelles Fingerspitzengefühl.

Bei dieser diffizilen Operation stehen einige Fettnäpfchen für den charmanten Supermacho mit seinen verstaubten Ansichten und dem Hang zur französischen Arroganz bereit. Und zu allem Überfluss muss er auch noch mit dem jungen übermotivierten Kollegen OSS 1001 zusammenarbeiten.

Nie um ein ironisches Augenzwinkern verlegen, zeigt sich Oscar®-Preisträger Jean Dujardin (THE WOLF OF WALL STREET) im Rampenlicht des herrlich aberwitzigen Agentenfilms von seiner charmantesten Seite. Kult-Comedian Oliver Kalkofe leiht in der deutschen Synchronfassung dem OSS-Agenten erneut seine Stimme!