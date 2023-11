In Kiel tauchen ominöse Leichenteile auf und es entsteht ein neuer, brisanter Fall für Paul Herzfeld. In einem privaten medizinischen Lehrinstitut werden Leichenteile beschlagnahmt, da der Verdacht der illegalen Beschaffung besteht. Herzfeld erkennt auf einem der beschlagnahmten Arme ein auffälliges Nazi-Tattoo: eine schwarze Sonne. Durch DNA-Untersuchungen und Blutprobenvergleiche beweist er, dass er den Mann, zu dem dieser Arm gehört, schon einmal seziert hat. Die Frage stellt sich, ob einer seiner Kollegen Leichenteile verkauft oder ob die Körperteile von Mordopfern stammen. Bei der Suche nach Antworten gerät Herzfeld in große Gefahr.

Das Buch "Abgetrennt" von Michael Tsokos ist unter der ISBN 978-3-426-52442-8 für 14,99 Euro im Droemer Knaur Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Abgetrennt“ können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

