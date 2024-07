Mit einem gut lesbaren Einblick in die Geschichte der Grafen von Ballenstedt, Herzöge von Sachsen, Fürsten von Anhalt und des Bundeslandes Sachsen-Anhalt präsentieren die beiden regionalen Autoren Wolfram Babinecz und Karl-Heinz Meyer ein reich illustriertes buntes Lesebuch für Jung und Alt. Das von hier aus wirkende Geschlecht der anhaltischen Grafen und Fürsten war über Jahrhunderte hin der große Kulturschöpfer unserer Region im Herzen Deutschlands. Zwischen den Flüssen Saale und Mulde sowie der Havel, die in den breiten Strom der Elbe fließen, formte sich „Mitteldeutschland“. In großer Fülle entstanden Bauten der Romanik, kirchliche Bildungseinrichtungen, hier war das Zentrum der Reformation, es bildete sich ein Zentrum der Aufklärung, der Geisteswissenschaften, der Naturwissenschaften, der Technik und der Industrie bis in unsere Zeit. Im Rückblick der Geschichte wird erkennbar, dass der Graf Albrecht der Bär während seiner Regierungszeit (1120-1170) die Weichen stellte für die Entwicklung Deutschlands zu einem föderalen Staatswesen.

Erschienen ist das Buch in der Anhalt Edition Dessau, ISBN 978-3-936383-32-4, Preis: 16,80 €.

