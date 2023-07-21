„Alles überall auf einmal“ von Miriam Meckel & Léa Steinacker

Dieses Sachbuch analysiert die rasante Entwicklung generativer KI seit dem „iPhone-Moment“ im November 2022 und zeigt, wie Künstliche Intelligenz unseren Alltag, unser Denken und unsere Gesellschaft verändert. Im Mittelpunkt stehen sowohl Chancen – wie kognitive Erweiterung oder smarte Assistenz – als auch Risiken durch Desinformation, Machtungleichgewichte und ethische Konflikte. Anhand aktueller Beispiele und verständlicher Analysen machen die Autorinnen deutlich, warum wir jetzt Verantwortung übernehmen müssen, um KI sinnvoll zu gestalten – nicht als Gegner, sondern als Werkzeug mit Potenzial zur Zukunftsgestaltung. Dieses Werk ist daher gleichermaßen wissenschaftliche Einführung, gesellschaftlicher Weckruf und pragmatischer Leitfaden – ideal für alle, die verstehen wollen, wie KI auf unser Leben wirkt und wie wir sie bewusst gestalten können.

Das Buch „Alles überall auf einmal – Wie Künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können“ ist zum Preis von 16 Euro unter ISBN 978-3-499-01545-8 im Rowohlt Taschenbuch erschienen.

Unter dem Kennwort „Künstliche Intelligenz" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

