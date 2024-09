In „Der 1. Patient“ treffen die Welten der Justiz und der Gerichtsmedizin aufeinander, um einen hochbrisanten Fall aufzuklären. Als ein mysteriöser Todesfall in einer Berliner Klinik untersucht wird, stoßen der Staatsanwalt und die Gerichtsmediziner auf Ungereimtheiten, die tiefere Abgründe vermuten lassen. Die Spannung steigt, als klar wird, dass der Fall möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs ist und ein viel größeres Komplott aufgedeckt werden könnte. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Protagonisten, die auf unterschiedlichen Wegen zur Wahrheit gelangen, ist dabei nicht nur spannend, sondern auch sehr realistisch dargestellt. Das Buch überzeugt durch detaillierte Einblicke in die forensische Arbeit und die Abläufe in der Staatsanwaltschaft. Es bietet zudem eine fesselnde Handlung, die den Leser bis zur letzten Seite in Atem hält. Die Zusammenarbeit von Schwiecker und Tsokos, die beide Experten auf ihrem Gebiet sind, macht diesen Thriller zu einem besonderen Erlebnis.

Das Buch „Der 1. Patient“ von Florian Schwiecker und Prof. Dr. Michael Tsokos ist unter ISBN 978-3-426-44623-2 zum Preis von 12,99 € im Droemer Knaur Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Patient“ können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

