„ DER PALAST - Staffel 2 “ THE SHOW MUST GO ON!

Berlin 1990. Nach dem Mauerfall herrscht Aufbruchstimmung in der ehemals geteilten Stadt. Doch für viele bedeutet die Wende Ungewissheit und Zukunftsangst – auch im legendären Ostberliner Palast, wo das Ensemble Abend für Abend vor halbleerem Zuschauerraum tanzt. Während der neue Intendant GERD KOLBERG droht, aus dem Revuetheater ein Casino zu machen, versucht Ballettdirektorin REGINA FELDMANN zunächst die berühmte „Kickline“ wieder aufzustellen. Zum Vortanzen reisen die Geschwister LUISE und LUKAS JANSEN von der Ostsee an. Gemeinsam mit der Münchnerin KARLA TANNER beziehen die jungen Tanztalente eine WG im Osten der Stadt. Ihrem grossen Traum so nah, ahnen die Neuen noch nichts von der drohenden Schließung des berühmten Hauses… Zugleich steht Regina auch privat vor der größten Herausforderung ihres Lebens - in einer Zeit des Umbruchs, in der der Palast sich als größte Showbühne der Welt neu beweisen und erfinden muss.

