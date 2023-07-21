Verlosung „Die Gesetze der menschlichen Natur – The Laws of Human Nature“ von Robert Greene
Dieses umfangreiche Sachbuch entschlüsselt menschliches Denken und Verhalten anhand von 18 psychologischen „Gesetzen“, inspiriert von historischen Figuren wie Perikles, Queen Elizabeth I und Martin Luther King Jr. Greene zeigt, wie man emotionale Selbstbeherrschung erlangt, Empathie stärkt und verborgene Motive – eigene und fremde – erkennt. Jeder Gesetzesabschnitt verbindet philosophische Erkenntnisse, historische Fallstudien und konkrete Strategien zur Selbstführung und zum Umgang mit anderen. Mit 592 Seiten im Hardcoverformat richtet sich das Buch vor allem an Leser, die verstehen möchten, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, um in Beruf und Alltag erfolgreicher, reflektierter und widerstandsfähiger zu agieren.
Das Buch „Die Gesetze der menschlichen Natur – The Laws of Human Nature“ ist zum Preis von 29,99 Euro unter ISBN 978‑3‑95972‑230‑8 im Finanzbuch Verlag erschienen.
