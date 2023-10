Carla Nowak (Leonie Benesch), eine engagierte Sport- und Mathematiklehrerin, tritt ihre erste Stelle an einem Gymnasium an. Im neuen Kollegium fällt sie durch ihren Idealismus auf. Als es an der Schule zu einer Reihe von Diebstählen kommt und einer ihrer Schüler verdächtigt wird, beschließt sie, der Sache eigenständig auf den Grund zu gehen. Zwischen empörten Eltern, rechthaberischen Kollegen und angriffslustigen Schülern versucht Carla zu vermitteln, wird dabei jedoch schonungslos mit den Strukturen des Systems Schule konfrontiert. Je verzweifelter sie sich bemüht, alles richtig zu machen, desto mehr droht die junge Lehrerin daran zu zerbrechen.

Mit „Das Lehrerzimmer“ gelingt dem preisgekrönten Regisseur İlker Çatak („Es gilt das gesprochene Wort“) ein elektrisierendes Werk über den Mikrokosmos Schule als Spiegel unserer Gesellschaft. Leonie Benesch („Der Schwarm“, „Das weiße Band“) kreiert durch ihre fesselnde Darstellung einer jungen Pädagogin, die mehr und mehr zwischen die Fronten gerät, eine dichte Atmosphäre, die von Anfang an in den Bann zieht. Anhand ihrer Geschichte hinterfragt der Film auf kritische Weise unsere aktuelle Debattenkultur und entfacht somit eine grundlegende Diskussion rund um Wahrheit und Gerechtigkeit. In den weiteren starken Rollen sind u.a. Eva Löbau und Michael Klammer zu sehen. Kamerafrau Judith Kaufmann („Corsage“) ist für die eindringliche Bildgestaltung verantwortlich.

Nun geht „Das Lehrerzimmer" ins Rennen um den besten internationalen Film bei der Oscar®-Verleihung 2024! German Films gab vergangenen Mittwoch ihre Entscheidung bekannt, die eine unabhängige Fachjury aus den verschiedenen Berufsverbänden und Institutionen der Filmbranche traf. „Das Lehrerzimmer" setzte sich gegen 12 andere Produktionen durch.

Wir verlosen zwei DVDs und zwei BluRays.

