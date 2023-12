Harrison Ford kehrt in der Hauptrolle des legendären Archäologen Indiana Jones zurück. Der mit Spannung erwartete fünfte und letzte Teil des gefeierten Franchise führt die Zuschauer in einem großen, tosenden Filmspektakel an verschiedenste Orte rund um den Globus. Neben Harrison Ford spielen in weiteren Rollen: Phoebe Waller-Bridge („Fleabag“), Antonio Banderas („Leid und Herrlichkeit“), John Rhys-Davies („Jäger des verlorenen Schatzes“), Toby Jones („Jurassic World: Das gefallene Königreich“), Boyd Holbrook („Logan – The Wolverine“), Ethann Isidore („Mortel“) und Mads Mikkelsen („Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“).

Unter der Regie von James Mangold („Le Mans 66 – Gegen jede Chance“, „Logan – The Wolverine“) und geschrieben von Jez Butterworth & John-Henry Butterworth, David Koepp und James Mangold, basierend auf Charakteren von George Lucas und Philip Kaufman, wird der Film von Kathleen Kennedy, Frank Marshall und Simon Emanuel produziert. Steven Spielberg und George Lucas fungieren als ausführende Produzenten. John Williams, der seit „Jäger des verlorenen Schatzes" von 1981 jedes Indy-Abenteuer vertont hat, komponiert auch diesmal die Musik.

Bonusmaterial:

Die 4K- und die Blu-ray-Version sind vollgepackt mit unglaublichem Bonusmaterial, darunter fünf Kapitel, die die Entstehung von Indiana Jones und das Rad des Schicksals nachzeichnen. Begleiten Sie die Darsteller und die Crew auf ein episches Abenteuer, welches neue Charaktere, Stunts, Musik, Drehorte, Produktionsdesign und visuelle Effekte vorstellt und sich gleichzeitig von einem der größten Kinohelden verabschiedet. Fans des Oscar®-Preisträgers John Williams werden sich freuen, denn es wird eine neue, exklusive „Score-only“-Version des Films geben, die es den Zuschauern ermöglicht, die ikonische Musik des Komponisten auf einer isolierten Tonspur zu hören.

Indiana Jones und das Rad des Schicksals erschien ab 08. Dezember 2023 auf DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD und im 4K Ultra HD limitierten Steelbook.

Alle Blu-ray- & 4K-Versionen liefern nie zuvor gesehenes Bonusmaterial.

