Berlin-Gropiusstadt im Rekordsommer 2003. In den Parks stinkt es nach Hundescheiße, überall Scherben, in den Ecken stehen Dealer. Wer hier lebt, ist Gangster oder Opfer. Lukas (Levy Rico Arcos), Gino (Rafael Luis Klein-Heßling) und Julius (Vincent Wiemer) sind solche Opfer. Kein Geld fürs Schwimmbad, kein Glück in der Liebe und nur Stress zu Hause. Als sie im Park Gras kaufen wollen, geraten sie zwischen rivalisierende Dealer. Die verprügeln Lukas und wollen 500 Euro Schutzgeld. Wie soll Lukas das Geld auftreiben? Sein neuer Klassenkamerad Sanchez (Aaron Maldonado-Morales) hat eine Idee: Einfach in die Schule einbrechen, die neuen Computer aus dem Lager schleppen und verkaufen. Dann sind sie alle Geldsorgen los. Der Plan gelingt. Fast.

Spendenaktion für Jugendliche in Berlin Neukölln!

Von jeder verkauften Blu-ray/DVD gehen 0,50€ an

Gangway - Straßensozialarbeit in Berlin e.V.:

Gangway arbeitet seit über dreißig Jahren mit jugendlichen und erwachsenen Menschen auf den Straßen Berlins zusammen. Ziel der Straßensozialarbeit ist es, Menschen, die durch alle Raster des Hilfesystems fallen, dabei zu unterstützen, ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen und positive Perspektiven zu entwickeln.

Als gemeinnütziger Verein wird Gangway vom Senat und den Bezirksämtern gefördert und durch Spendengelder unterstützt.

Den Film gibt’s ab 17. August fürs Heimkino.

Wir verlosen jeweils zwei DVD’s und BluRays. Wunschformat bitte hinter dem Kennwort "Sonne" mit angeben

