Transformers: Aufstieg der Bestien nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise um die Welt und durch die 90er-Jahre! Während die Autobots auf eine ganz neue Art von Transformers treffen, die Maximals, geht der Kampf der verfeindeten Teams der Autobots und der Decepticons in die nächste Runde. Eine völlig neue Transformers-Ära wird eingeläutet.

Steven Caple Jr. („CREED II – ROCKY’S LEGACY“) zeichnet für die Regie von TRANSFORMERS: AUFSTIEG DER BESTIEN verantwortlich. Um ihn versammelt sich eine brandneue Besetzung, u.a. der Grammy-Gewinner Anthony Ramos („IN THE HEIGHTS“, „HAMILTON“) und die BAFTA-nominierte Dominique Fishback („JUDAS AND THE BLACK MESSIAH“, „THE HATE U GIVE“).

Für die Sprechrolle des weiblichen Transformers ARCEE tauscht Rennfahrerin Sophia Flörsch ihren vertrauten Rennboliden gegen die Gestalt des Roboters, der sich in ein Motorrad, eine Ducati, verwandeln kann. Rapper Eko Fresh trat für den Maximal CHEETOR hinters Synchronpult und steuert mit „Nur ein Dream“ den offiziellen Song zum Film im deutschsprachigen Raum bei.

Den Film gibt’s ab sofort im Handel.

Wir verlosen eine DVD und eine Blu-Ray, sowie zwei Fanpakete bestehend aus jeweils einem T-Shirt, einem Rucksack, einem Walkie-Talkie-Set und einem Charging-Pad.

Bitte Wunschpreis hinter dem Kennwort "Transformers" mit angeben.

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.



Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 30. November 2023.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.