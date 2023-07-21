Der mörderischste Adventskalender des Jahres versammelt 24 Kurzkrimis, die in verschiedenen Städten von Deutschland über Österreich bis in die Schweiz spielen. Jede Geschichte ist ein eigenes kleines Krimimotiv – mal düster, mal heiter, mal rätselhaft, mal mit schwarzem Humor durchzogen. Die Autoren – u. a. Iny Lorentz, Gisa Pauly, Daniel Holbe, Katja Bohnet – liefern eine breite Palette an Stilen und Perspektiven, sodass es kaum Momente der Vorhersehbarkeit gibt. Die erzählten Fälle reichen von mysteriösen Todesfällen im Moor bis zu heimtückischen Morden bei winterlicher Stimmung. Besonders reizvoll: Man kann jeden Tag ein „Türchen“ öffnen – in Form einer kurzen, abgeschlossenen Geschichte – und so die Vorweihnachtszeit kriminell literarisch erleben.

Das Buch „Frost, Forensik, Früchtebrot“ ist zum Preis von 12,99 Euro unter der ISBN 978-3-426-56459-2 bei Droemer Knaur erschienen.

Unter dem Kennwort „Frost" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

