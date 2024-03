Der zweite Band der Memoiren des ehemaligen Staatschefs der DDR, Egon Krenz, führt die Leser in den Inner Circle der Staatsführung während einer Zeit des Wandels. Krenz beleuchtet die Phase nach der diplomatischen Anerkennung der DDR, die neue Ostpolitik der SPD-Regierung und das schwankende Verhältnis zu Moskau. Er gibt Einblicke in politische Entscheidungsprozesse und die Entwicklungen, die durch Gorbatschows Perestroika ausgelöst wurden. Der Autor berichtet über die Ereignisse von 1989, als er versuchte, eine Wende einzuleiten, und reflektiert selbstkritisch und differenziert aus heutiger Sicht, ohne seine Vorstellungen von einer besseren Gesellschaft zu relativieren.

Das Buch "Gestaltung und Veränderung" von Egon Krenz ist zum Preis von 26 Euro unter ISBN 978-3-360-02811-2 im Verlag Edition Ost erschienen.

