" Making it so – Mein Leben " von Patrick Stewart

In dieser fesselnden Autobiografie öffnet der weltberühmter Schauspieler Patrick Stewart die Türen zu seinem außergewöhnlichen Leben, das von bescheidenen Anfängen bis zu den glitzernden Höhen Hollywoods reicht. Der Leser wird auf eine Reise mitgenommen, die durch die Welt des Theaters, über ikonische Rollen in der Science-Fiction-Reihe Star Trek und den Superhelden der X-Men im Marvel-Universum bis hin zu tiefgreifenden persönlichen Einblicken führt. Die Erzählung ist eine Hommage an die Kunst des Schauspielens, eine Reflexion über Ruhm und eine Erkundung der menschlichen Erfahrung, die durch die Linse eines Lebens betrachtet wird, das ebenso reich an Herausforderungen wie an Triumphen ist. Dieses Buch ist nicht nur eine Chronik einer beeindruckenden Karriere, sondern auch ein intimes Porträt eines Menschen, der sich nie gescheut hat, seine Träume zu verfolgen.

Making it so – Mein Leben von Patrick Stewart ist unter ISBN 978-3-7423-2666-9 zum Preis von 24 Euro im riva Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Mein Leben“ können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.



Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 15. September 2024.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.