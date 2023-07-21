MDsport um Autor und Verleger Volkmar Laube brachte in der Vergangenheit schon viel Lesestoff zum 1. FC Magdeburg heraus. Über das Werk „Fantastisch Blau-Weiß“ sagte Laube: „Wir haben noch nie so lange an einem Buch gearbeitet.“

Das liegt unter anderem an der aufwendigen Bildbearbeitung. Sämtliche Illustrationen in dem Buch sind bunt. Auch solche, die ursprünglich schwarz-weiß entstanden. Zudem erklärte Laube: „Wir wollten viel Neues bringen, deshalb haben wir viel Recherchearbeit gehabt.“ Unter anderem benötigten Gespräche Zeit.

Inzwischen haben Laube und Co-Autor Roland Uhl das Buch fertiggestellt und es als Hardcover-Variante herausgebracht. Es handelt sich laut ihnen um eine „große Clubchronik“ – eine, die 176 Seiten stark ist.

„Das Buch berichtet über spektakuläre Spiele, die größten Erfolge, aber auch über schmerzhafte Niederlagen“, erläuterte Laube und nannte auch Anekdoten abseits des Rasens als wesentlichen Bestandteil.

Schwerpunkt ist der Herrenbereich. Aber es geht auch um den Nachwuchs, die Frauen-Abteilung, E-Sports – und die Fans. „Was wären denn Fußballmannschaften ohne ihre Anhänger“ meinte Laube. Nicht zufällig beginnt der Titel des Buchs mit dem Wort „Fantastisch“, also mit „Fan“.

Zum Rückrunden-Start der Blau-Weißen in der 2. Bundesliga verlosen die Volksstimme und Magdeburg Blau-Weiß gemeinsam mit MDsport fünf Exemplare.

Unter dem Kennwort „FCM Club-Chroniken" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

