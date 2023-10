"Was Politiker nicht sagen" von Gregor Gysi

In diesem aufschlussreichen Werk wird ein Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebs geworfen. Es wird beleuchtet, wie Kommunikation in der Politik funktioniert und warum, aus Gysis Sicht, oft das gesagt wird, was die Wähler hören wollen, selbst wenn es sich dabei um Halbwahrheiten handeln könnte. Er erläutert seine Sichtweise, warum Abgeordnete nicht nach Professionalität aufgestellt werden und welche Redezeitbegrenzungen im Bundestag gelten. Zudem beschreibt er, wie unterschiedlich Talkshows und Printmedien funktionieren und wie wichtig, aber auch wie schwierig es ist, Sachverhalte vereinfacht und zugleich korrekt darzustellen.

Das Buch "Was Politiker nicht sagen" von Gregor Gysi ist unter der ISBN 9783548067926 für 12,99 € im Ullstein Taschenbuch Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Politiker“ können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

