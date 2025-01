John Lawlor (Luke Evans) ist ein Pitbull-DEA-Agent: Es gibt keinen Verbrecher, den er nicht aufhalten kann und nichts, was er nicht opfern würde, um einen Fall abzuschließen. Um den skrupellosen Chef des taiwanesischen Drogenkartells (Sung Kang) endlich festzusetzen, reist John Lawlor gegen den Willen seiner Chefin nach Taipei. Dort trifft er auf eine alte Liebe: Joey Kang (Gwei Lun-Mei) ist in Taipei ein Spitzen-Transporter – sie fährt rasend schnell, sie denkt blitzschnell und es ist unmöglich, sie einzuholen oder zu fassen zu bekommen. 15 Jahre nach ihrer ersten Begegnung geraten John und Joey an einem Wochenende in Taipei auf Kollisionskurs…

Szenebild Foto: © 2024 EUROPACORP – ALL RIGHTS RESERVED/ LEONINE Studios

Neben dem charismatischen Luke Evans ("Fast & Furious") spielt die aus Taiwan stammende Gwei Lun-Mei ("Der See der Wilden Gänse") den blitzschnellen Transporter in Taipei und Sung Kang („Fast & Furious“) ihren Ehemann und Drogen-Gangster. Regie führt George Huang ("Swimming with Sharks"), das Drehbuch zu dem packenden Action-Thriller WEEKEND IN TAIPEI stammt aus der gemeinsamen Feder von Luc Besson ("96 Hours - Taken", „The Transporter“) und Regisseur George Huang. Luc Besson zeichnet außerdem gemeinsam mit Virginie Besson-Silla („Lucy“) für die Produktion verantwortlich.

