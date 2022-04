Mitmachen und Gewinnen. Wir verlosen ein Exemplar unseres Buchtipps „Welterbe in Sachsen-Anhalt“ von Janos Stekovics und Karen Michels. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.

Mitmachen und Gewinnen. Wir verlosen ein Exemplar unseres Buchtipps „Welterbe in Sachsen-Anhalt“ von Janos Stekovics und Karen Michels. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.

Nie zuvor wurde die Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt in ihrer Fülle so grandios und überwältigend ins Bild gesetzt wie in diesem Buch der Superlative.

Es inszeniert eine beeindruckende und herausragende Historie, die uns auch heute inspirieren kann. Aus der Mitte Deutschlands wurden über die Jahrhunderte folgenreiche Impulse gesendet.

In Wort und Bild werden hier die Leistungen unserer Ahnen vor Augen geführt wie in einem Reigen facettenreicher Schönheit, der aus den Zentren auch zu den Perlen am Rande führt.

Eine sinnlich verlockende, üppig-edle Einladung an Orte, wo Geschichte geschrieben wurde – ein Buch wie eine knapp vier Kilogramm schwere Schatzkiste.

Los geht´s: Senden Sie uns das Kennwort " Welterbe“ und Ihre Kontaktdaten über das Gewinnspielformular. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.

Das Buch „Welterbe in Sachsen-Anhalt“ in Fotografien von Janos Stekovics, Texten von Karen Michels von Herausgeber Harald Meller ist zum Preis von 38 Euro unter ISBN 978-3-89923-440-4 im Verlag Janos Stekovics erschienen.