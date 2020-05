Auch wenn Regenwolken die Sonne verdeckten - alle Gäste des ersten Spatenstiches für den Neubau des Schönhauser Kindergartens strahlten.

Schönhausen l Denn alle - Kinder, Eltern, Erzieherinnen, Gemeinde und Verbandsgemeinde - warten schon so lange auf diesen Moment! Von einem historischen Ereignis für Schönhausen sprach Verbandsgemeindebürgermeisterin Steffi Friedebold, die sich als erste Rednerin an die wegen der Corona-Verordnungen überschaubare Anzahl der auf Abstand stehenden Gäste wandte. 2017 hatte es den Zuwendungsbescheid gegeben, „dem folgte ein langer Weg durch das Vergabe- und Planungsverfahren. Aber wir haben uns nicht entmutigen lassen. Und das Finanzministerium hat uns auch wohlwollend begleitet.“ Nun den symbolischen Spatenstich zu tun, sei der Lohn für die Ausdauer und die Mühe, dankte sie allen, die am Projekt beteiligt sind. Es sei schön, dass mit der Firma Schulz-Bau eine heimische Firma den Zuschlag für den Rohbau erhalten hat. Inhaber René Schulz freut sich auf das Projekt, auch wenn er weiß, dass es „sportlich wird, innerhalb eines Jahres alles fertig zu stellen“. Es sei günstig, jetzt im Frühling zu starten, so dass im Winter alle Ausbaugewerke arbeiten können. Zunächst wird das alte Planschbecken abgerissen, dann geht es an das Fundament des Gebäudes, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum jetzigen Spatzennest befindet.

Die Kinder können also jederzeit vom Spielplatz aus mit sicherem Abstand hinter dem Zaun den Baufortschritt verfolgen.

130 Kinder haben Platz auf 1500 Quadratmetern

Das neue Nest wird 130 Spatzenkindern Platz bieten. Knapp vier Millionen Euro kostet der Neubau, in dem höchste energetische Ansprüche umgesetzt werden – Voraussetzung für die 2,35 Millionen Euro Fördermittel aus dem Stark-III-Programm. Den Eigenanteil finanziert die Verbandsgemeinde als Träger über einen Kredit.

Bilder Die Kinder aus der Hasengruppe singen trotz des Regens freudig ein Lied. Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt



„Das Elbe-Havel-Land profitiert also von Europa“, sagte Finanz-Staatssekretär Rüdiger Malter, der ebenfalls ein paar Grußworte sprach. Leider handele es sich bei Stark III um eine Auslaufprogramm, „Sie haben also noch Glück, dass das Geld in diese Baumaßnahmen fließt. In einem Jahr werden die Kinder mit leuchtenden Augen einziehen. Viel Glück für der Neubau!“

Nach diesen Worten schritten die Zuständigen zur Tat: Der Staatssekretär, die Bürgermeisterin, der Schönhauser Bürgermeister Jürgen Mund, René Schulz und Kita-Leiterin Anja Marschall-Skuppin traten an die Spaten und setzen den ersten Stich. Auch drei Kinder machten mit. Anschließend blieb Zeit zum Austausch über das Projekt, das Architekt Nico Biela aus Magdeburg entworfen hat. Die ursprünglichen Pläne von 2015 sind bei gleicher Grundfläche mit etwas anderer Aufteilung noch einmal verändert worden, so dass den Kindern mehr Platz zur Verfügung steht. Die Kosten haben sich damit nicht erhöht.

Freude auf optimale Bedingungen

Die Grundfläche beträgt rund 1500 Quadratmeter und bietet 88 Mädchen und Jungen im Kindergartenalter und 42 Kleinen bis zwei Jahre Platz. Es gibt vier Kindergartenräume (je zwei Gruppen teilen sich eine Sanitäreinheit), drei Krippeneinheiten mit je einem Schlafbereich und einem Sanitärbereich, einen großen Funktionsraum für gemeinsame Veranstaltungen und auch zum Turnen sowie diverse Funktionsräume. „Es werden optimale Bedingungen“, ist Anja Marschall-Skuppin voller Vorfreude auf das große moderne Haus. Von den Gruppenräumen kann man direkt nach draußen auf die Terrasse gehen. Das Gebäude erhält eine Photovoltaikanlage und eine Dachbegrünung. Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine moderne Holz-Pelletheizung für insgesamt drei Nutzungseinheiten: Kindergarten, Hort und Grundschule samt Turnhalle. Das Heizhaus wird – entgegen erster Pläne – nicht separat errichtet, sondern direkt an das Gebäude angebaut.

In ihrer Rede richtete die Bürgermeisterin ein Dank auch an die Gemeindearbeiter, denen eine anstrengende Zeit bevor steht. Denn im Sommer wird das zweite Spatzennest-Bauprojekt in Angriff genommen – die Sanierung des jetzigen Neubau-Gebäudes aus den 70-er Jahren, das zum Hort umgebaut wird. Um Baufreiheit zu haben, müssen die Kindergartenkinder nach Klietz umziehen, die Kleinen bleiben in der Krippe im Altbau, der Mitte der 50-er Jahre errichtet worden war. Für den künftigen Hort, der 50 Schülern vor und nach dem Unterricht Platz bieten wird, ist die Planung abgeschlossen und alle Unterlagen liegen zur Genehmigung beim Landkreis. Im September soll es logehen – bis dahin müssen also auch die Firmen gefunden sein. Denn weil es sich auch um eine Stark-III-Maßnahme handelt, muss sie bis Mitte 2021 abgeschlossen sein.

Umzug im Sommer, wenn zweites Projekt startet

Im Sommer ziehen die großen Spatzen dann also nach Klietz um, wo sie im Storchennest herzlich willkommen sind (dazu demnächst mehr). „Das ist zwar eine Herausforderung für alle, aber die Kinder werden sicher auch ihren Spaß daran haben und sich schnell umgewöhnen“, ist die Kuratoriumsvorsitzende Caro Giese zuversichtlich. „Wenn wir dann im nächsten Jahr einen schönen neuen Kindergarten und einen modernen Hort haben, können wir uns alle freuen und die lange Wartezeit ist dann auch schnell vergessen.“

Die Kinder aus der Hasengruppe, die gestern ein Lied zum freudigen Anlass sangen, werden dann zwar nicht mehr in den Genuss des neuen Nestes kommen. Aber auch sie können sich dann als Schulkinder auf ein modernes Hortgebäude freuen.