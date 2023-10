0:1 in Nürnberg: FCM nun drei Spiele in Folge ohne Sieg

Nürnberg - Der 1. FC Magdeburg ist das dritte Ligaspiel in Folge sieglos geblieben. Am Sonntag verloren die Blau-Weißen beim 1. FC Nürnberg vor 33106 Zuschauern (davon circa 2500 FCM-Anhängern) im Max-Morlock-Stadion mit 0:1 (0:0). Die Mannschaft von Trainer Christian tat sich beim Erspielen von Chancen sehr schwer und ließ nach der Pause zudem Stabilität vermissen.

Trainer Titz hatte seine seine Elf im Vergleich zum 1:1 gegen Paderborn auf vier Positionen verändert: Ins Mittelfeld rückten Amara Condé und Ahmet Arslan (Connor Krempicki musste auf die Bank). Arslan und Condé spielten im zentralen Mittelfeld, Silas Gnaka auf der Sechs statt des verletzten Jean Hugonet. Bei Daniel Elfadli reichte es nach Bänderzerrung für den Kader. Wie erwartet durfte der formstarke Angreifer Luc Castaigons starten – mit Luca Schuler. Letzterer agierte als Außenstürmer.

Zudem lief Daniel Heber nach Rotsperre auf (für Andi Hoti) und bildete mit Cristiano Piccini das Innenverteidiger-Duo. Ersatztorhüter Julian Pollersbeck stand erkrankt nicht im Kader, auf Tatsuya Ito und Jason Ceka (begann gegen Paderborn) konnte Titz jeweils auch nach Erkältungssymptomen als mögliche Joker zurückgreifen. Bei Nürnberg nahm der ehemalige Magdeburger Felix Lohkemper auf der Bank Platz.

Nur ein Schuss auf den Kasten vor der Pause

Bei Magdeburg fiel auf Anhieb die Variabilität auf. Bedeutete: Die Elbestädter wechselten häufig die Positionen. Dieses Verschieben ist grundsätzlich im Spielsystem von Titz verankert. Doch zu Gast im Frankenland fiel es besonders auf. Wie von Titz und seinem Gegenüber Cristian Fiél vorab vermutet, versuchten beide Teams offensiv zu agieren und zu pressen. Zunächst neutralisierten sich die Mannschaften mit dieser Herangehensweise. Der FCM erarbeitete sich jedoch mehr Spielanteile.

Und Blau-Weiß kam zur ersten Möglichkeit: Arslan schoss aus der zweiten Reihe drüber (18.). Castaignos war der erste Akteur, der den Ball aufs Tor brachte – mit einem Flachschuss (24.). Die erste Chance auf der Gegenseite ereignete sich in der 28. Minute. Tim Handwerker verfehlte das Ziel nach einem Freistoß. Es folgte eine weitere Möglichkeit der Franken, die sich nun häufig griffig Konter erarbeiteten: Okunuki zog kurz vorm Strafraum ab, das Leder ging ebenfalls drüber (33.).

Und dann schaltete wiederum Magdeburg klasse um: Torhüter Dominik Reimann warf schnell ab und am Ende schoss Condé in der Mitte. Auch diese Direktabnahme war etwas zu hoch angesetzt (42.). Und so endete die erste Halbzeit mit nur einem Schuss auf den Kasten – jenem von Castaignos. Doch obwohl sich vor der Pause kein Chancen-Festival abspielte, langweilten die 22 Akteure auf dem Rasen das Publikum nicht. Die Partie lebte von Intensität und ihrer Ausgeglichenheit.

Eine ganz andere zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel geschah dann innerhalb kurzer Zeit sehr viel. Es ging los mit der Einwechslung des ehemaligen FCM-Akteurs Lohkemper zum Wiederanpfiff für den zuvor abgemeldeten Lukas Schleimer. Lohkempers Kollege Goller verfehlte daraufhin bereits in der 46. Minute aus circa 13 Metern den Führungstreffer nur ganz knapp, das Leder zischte links vorbei. Ausgerechnet Lohkemper traf dann nach einer Flanke per Kopf zum 1:0 gegen seinen Ex-Verein (47.).

Und es folgten im Minutentakt weitere Hochkaräter der Gastgeber. Erst scheiterte Okunuki an Torhüter Dominik Reimann (51.), dann tauchte Lohkemper vor dem FCM-Keeper auf und ließ die Möglichkeit liegen (52.), nur zwei Minuten später wiederum bugsierte Goller einen Nachschuss aus sechs Metern über den Balken. Der FCM konnte in dieser Phase froh sein, nicht höher zurückzulegen. Titz reagierte auf die fehlende Stabilität in der Abwehr.

So gab Elfadli sein Comeback als schwimmende Sechs (kam für Luca Schuler), Gnaka rückte eine Position vor im Mittelfeld. Zudem griff Außenstürmer Jason Ceka nun ins Geschehen ein, Luca Schuler ging runter. In der Folge beruhigte sich das Geschehen. Doch dann gelang Nürnberg das vermeintliche 2:0. Nach einem Konter lupfte Goller technisch fein ins Netz. Doch der Treffer zählte nach Videobeweis nicht (66.). Denn Möller Daehlie hatte den Ball mit der Hand gespielt.

Es mangelte auch an Torszenen des FCM

Titz wechselte erneut doppelt: Für Piccini brachte der Coach Andi Hoti und für Condé Krempicki. Die Elbestädter standen defensiv nun wieder stabiler, aber wurden ihrerseits wiederum nicht gefährlich genug. Zudem erarbeiteten sie die Gastgeber nicht nur ein Chancenplus, sondern gestaltete es zudem in Sachen Ballbesitz ausgeglichener als vor der Pause. Und sie hatten das 2:0 auf dem Fuß: Jens Castrops Schuss streifte rechts vorbei (79.).

Christian Titz zog seinen fünften Wechsel: Alexander Nollenberger ersetzte Leon Bell Bell (80.). Und jener Nollenberger leitete mit einem Sololauf eine vielversprechende Szene ein. Doch Gnaka konnte den Ball in der Mitte nicht kontrollieren (83.). Zu einer echten Kracher-Chance kamen die Elbestädter in der Schlussphase nicht mehr – auch nicht in der siebenminütigen Nachspielzeit. So endete die Partie mit der zweiten Saisonniederlage des Clubs.