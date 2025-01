Beim 1:1 gegen Braunschweig sorgen die Aktionen in Erinnerung an die Opfer des Attentats für große Emotionen. Auf dem Platz muss sich der FCM ärgern, nicht das 2:0 erzielt zu haben.

Magdeburg - Mit vielen Händen und Sorgfalt entrollte die Fanszene des 1. FC Magdeburg vor der Zweitliga-Partie gegen Eintracht Braunschweig das riesige Banner, auf dem „In dunklen Stunden und tiefer Trauer, Magdeburg steht immer fest zusammen“ zu lesen war. Es fügte sich in die Gesamtstimmung beim ersten Heimspiel nach dem furchtbaren Attentat ein. Schließlich gab es reichlich dieser zutiefst traurigen und gleichzeitig wundervoll-liebevollen Momente. Durch die vielen organisierten Aktionen ließ sich Zusammenhalt verspüren. Wie hatte FCM-Trainer Christian Titz vorab gesagt: „Ich würde mich freuen, wenn wir bei dem Spiel gemeinsam ein gutes Erlebnis haben könnten.“ Das war es aufgrund der kraftschenkenden Momente.

Doch zum Verlauf des Abends gehört auch die sportliche Enttäuschung über das 1:1 (1:0) nach langer eigener Führung. Klar, der Sport war gestern beileibe nicht das Wichtige, sondern all das Herzerwärmende. Aber dennoch frustrierte es die Blau-Weißen sehr, den sicher geglaubten Sieg noch abzugeben. Über eines konnten sich die Blau-Weißen trotzdem freuen: Auch, wenn die Titz-Elf weiter auf den ersten Heimsieg der Saison wartet, ist sie durch den Punkt vorerst auf Platz eins geklettert.

Im Duell mit den Löwen veränderte der FCM-Coach seine Startaufstellung im Vergleich zum 5:2-Sieg in Elversberg auf lediglich einer Position: Der nach seinem Infekt wieder genese Mittelfeldspieler Silas Gnaka kehrte zurück, Connor Krempicki nahm folglich auf der Bank Platz. In der Anfangsphase mussten Gnaka und Co. defensiv sehr aufpassen. Die Gäste begannen mutig, erspielten sich gleich Eckbälle. Doch dann nutzte der FCM direkt seine erste Torgelegenheit. Es war noch still im Stadion – beide Fanszenen hatten sich entschieden, in Gedenken an die sechs Todesopfer des Anschlags sechs Minuten zu schweigen –, als Baris Atik mit einem klasse Schuss in die linke Ecke von knapp außerhalb des Strafraums netzte. Der Ball ging gegen den Innenpfosten und rein (5.). Und so verwandelte sich Schweigen der Fans in Jubel.

Beflügelt vom 1:0 war das Heimteam in der Folge klar überlegen und dem zweiten Tor näher als der Abstiegskandidat. Und der FCM zeigte das von Titz erwartete „Zwischenmaß zwischen Risiko und Bereitschaft und der Idee, im Ballbesitz zu bleiben“. Dieses hatte der Coach eingefordert, da der BTSV gerne kontert. Doch, weil die Blau-Weißen so kontrollierten und stark gegen den Ball arbeiteten, brachte der Kontrahent keine gefährlichen Standardsituationen zustande. Überhaupt waren die Löwen total harmlos. Die Halbzeitführung ging absolut in Ordnung.

Zur Halbzeit wechselte Braunschweig doppelt. Doch das Spielgeschehen änderte sich danach nicht. Der FCM überzeugte, die Eintracht keineswegs. Titz sah auch in Durchgang zwei, was er sich vorab erhofft hatte: „diese Energie“ seiner Schützlinge und „diese Unterstützung“ der Fans. Einziges Manko war, dass es unverändert nur 1:0 stand.

Und dann nahm die Partie in Minute 69 eine dieser für diesen Sport so typischen plötzlichen Wendungen. Ungestüm foulte FCM-Verteidiger Daniel Heber den eingewechselten Sebastian Polter im Strafraum. Denn fälliger Elfer verwandelte Lino Tempelmann mit einem Schuss in die Mitte, Keeper Dominik Reimann war nach links gesprungen. So hatte Braunschweig tatsächlich seine erste richtige Gelegenheit genutzt. Und in der Schlussphase präsentierte sich der BTSV weitaus gefährlicher als zuvor. Doch auch der Club hätte noch den Siegtreffer erzielen können – doch da dieser nicht mehr fiel, endete der emotionale Abend mit einer sportlichen Enttäuschung.