Für den 1. FC Magdeburg gibt es am Donnerstag im Testspiel gegen Schweinfurt eine klare Zielsetzung. Die Mannschaft muss sich Selbstvertrauen holen – und Tore schießen.

Sparringspartner zur rechten Zeit oder die nächste Blamage für den FCM?

Maximilian Breunig sollte gegen den 1. FC Schweinfurt im Angriff des 1. FC Magdeburg etwas anbieten.

Magdeburg – Die Suche nach einem geeigneten Testspiel-Gegner in der Länderspielpause hat sich beim 1. FC Magdeburg dieser Tage verhältnismäßig lange hingezogen. Erst am Dienstagmittag gab der Verein bekannt, am Donnerstag (13.30 Uhr) im Volkspark-Stadion Gotha gegen Drittligist 1. FC Schweinfurt 05 antreten zu wollen.