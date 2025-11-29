Nachdem Axel Tyll schon vor geraumer Zeit die Qualität angezweifelt hatte, kritisiert der Volksstimme-Kolumnist nun die fußballerische Philosophie des 1. FC Magdeburg. Trotzdem verliert er nicht seine Zuversicht.

FCM-Legende Tyll stellt Spielsystem in Frage – und bleibt dennoch zuversichtlich

Wird bei der Partie des 1. FC Magdeburg gegen Nürnberg wie üblich im Stadion mitfiebern.

Magdeburg - "Mittlerweile fehlen einem aufgrund der Krise des 1. FC Magdeburg fast schon die Worte. Das ist traurig. Aktuell geht mir vor allem eines durch den Kopf: Wir werden in ganz Deutschland dafür gelobt, was wir spielerisch machen.