Nachdem Axel Tyll schon vor geraumer Zeit die Qualität angezweifelt hatte, kritisiert der Volksstimme-Kolumnist nun die fußballerische Philosophie des 1. FC Magdeburg. Trotzdem verliert er nicht seine Zuversicht. 

Von Yannik Sammert 29.11.2025, 12:25
Wird bei der Partie des 1. FC Magdeburg gegen Nürnberg wie üblich im Stadion mitfiebern. (Grafik: Imago/Christian Schroedter/Philipp Truxa))

Magdeburg - "Mittlerweile fehlen einem aufgrund der Krise des 1. FC Magdeburg fast schon die Worte. Das ist traurig. Aktuell geht mir vor allem eines durch den Kopf: Wir werden in ganz Deutschland dafür gelobt, was wir spielerisch machen.