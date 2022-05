1. FC Magdeburg bestätigt Corona-Befunde - Spiel in Zwickau abgesagt

Der 1. FC Magdeburg ist erneut von der Corona-Pandemie heimgesucht worden. Wie der Verein am Mittwochmittag bestätigte, seien mehrere positive Befunde in der Mannschaft aufgetreten. Das für Sonnabend angesetzte Gastspiel beim FSV Zwickau wurde bereits abgesagt.

Magdeburg - Es hat sich bewahrheitet: Der 1. FC Magdeburg ist erneut von der Corona-Pandemie eingeholt worden. Der Drittligist bestätigte damit am Mittwochmittag einen Bericht der Volksstimme. Insgesamt seien 13 Spieler positiv auf Covid19 getestet worden. „Wir hatten in den vergangenen Tagen eine hohe Anzahl von Grippekranken. Bei solchen Erkrankungen gibt es in der momentanen Zeit der Corona-Pandemie immer ein schlechtes Gefühl. Leider hat sich dieses nach einer umfangreichen PCR-Testung bestätigt“, erklärte Sportchef Otmar Schork.