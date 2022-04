1. FC Magdeburg: FCM jubelt spät gegen den SC Verl

Der 1. FC Magdeburg hat die schwierige Aufgabe SC Verl in einem spektakulären Spiel gemeistert. Dank eines späten Joker-Tores von Tatsuya Ito gewinnt der FCM mit 5:4.

Magdeburg – Mit einer traurigen Nachricht reisten die Spieler des 1. FC Magdeburg zum Auswärtsspiel gegen den SC Verl. Am Sonnabend (16. April) verstarb die FCM-Vereinslegende Joachim Streich (†71).

In Gedenken an Streich liefen die FCM-Spieler beim Spiel gegen Verl mit einem Trauerflor auf und vor dem Anpfiff gab es eine Gedenkminute für Joachim Streich.

Auf der Gästetribüne hielten die Fans des FCM ein Banner in die Höhe, auf dem zu lesen war: „Von der Küste bis ins tiefste Sachsen, im Strafraum war dir niemand gewachsen. Ruhe in Frieden, Joachim Streich.“

Als der Anstoß-Pfiff ertönte und der Ball rollte, versuchte der FCM von Beginn an, das Spiel an sich zu reißen und Druck nach vorne aufzubauen.

3. Liga: SC Verl geht früh in Führung

Doch der SC Verl ließ sich davon nicht beeindrucken und lauerte selbst von Beginn an auf seine Chancen.

In der 6. Minute erwischten die Gastgeber den Tabellenführer der 3. Liga eiskalt und trafen in Person von Cyrill Akono zur frühen 1:0-Führung.

1. FC Magdeburg: Schuler erzielt den Ausgleich

Doch der FCM schlug zurück. In der 18. Minute traf Luca Schuler zum Ausgleich für den Tabellenführer. Der Stürmer brachte sich nach einem Schuss von Connor Krempicki in Position und lauerte auf einen Abpraller.

Verl-Torhüter Niclas Thiede ließ den Ball tatsächlich nach vorne prallen und Schuler stand genau richtig und schob den Ball ins Tor zum 1:1.

Zehn Minuten später hätte es bereits das zweite Tor für den FCM geben können. Nach einer Hereingabe von Atik verpasste Sirlord Conteh in der 28. Minute nur knapp zum 2:1 aus FCM-Sicht.

1. FC Magdeburg: Atik auf Rekordjagd

In der 32. Minute war es dann so weit. Nach einer Ecke von Atik köpfte Tobias Müller den Ball zur 2:1-Führung für den FCM ins Tor.

Dieser Assist war Atiks 17. Torvorlage. Zusammen mit seinen bisher 18 Toren macht das 35 Torbeteiligungen in der laufenden Saison. Damit hat er genau so viele wie der bisherige Rekordhalter Dominik Stroh-Engel (36), der in der Saison 2013/2014 27 Tore und 8 Vorlagen für den SV Darmstadt 98 erzielte.

Mit der 2:1-Führung für den 1. FC Magdeburg ging es in die Halbzeitpause.

3. Liga: Verrückter Beginn der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann torreich. Erst traf Amara Condé als Abstauber in der 51. Minute zum 3:1 für den 1. FC Magdeburg und nur wenige Minuten später klingelte es auf der anderen Seite.

In der 56. Minute trafen die Hausherren zum 3:2-Anschlusstreffer. Torschütze war der Stürmer Ron Berlinski. Doch damit war noch nicht Schluss.

Nur drei Minuten danach schaffte der SC Verl den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich. In der 59. Minute schoss Pektkov die Gastgeber mit seinem Treffer wieder auf Augenhöhe mit dem FCM. Doch der ließ sich nicht lange bitten und reagierte prompt erneut.

3. Liga: In vier Minuten zum 4:4

Wieder nur zwei Minuten später, in der 61. Minute, schaffte der FCM die erneute Führung. Torschütze zum 4:3 aus Gästesicht war Raphael Obermair

Wer denkt, das war es, irrt. Der erneute Führungstreffer des FCM hielt nur vier Minuten. Dann schlug erneut Ron Berlinski auf Seiten der Verler zu und schoss in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag das 4:4 für den SC Verl.

1. FC Magdeburg: Joker Ito sticht spät

In der 88. Minute schlug der 1. FC Magdeburg doch nochmal zu. Der kurz zuvor erst eingewechselte Ito traf kurz vor Schluss zum 5:4 für den FCM.

Dank des späten Siegtreffers hat der 1. FC Magdeburg es am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen den FSV Zwickau in der eigenen Hand, mit einem Sieg den vorzeitigen Aufstieg in die 2. Bundesliga fest zu machen.