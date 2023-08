Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Für Luca Schuler ist die neue Zweitliga-Saison bereits jetzt eine bessere als die vorherige. Was nach zwei Spieltagen natürlich eine frühzeitige These ist, lässt sich zumindest an Toren des Angreifers im Dienste des 1. FC Magdeburg festmachen. Denn während er im Vorjahr nur am 2. Oktober beim 1:0 gegen Jahn Regensburg traf, trug er sich in dieser Serie jetzt schon in den ersten beiden Partien jeweils einmal in die Torschützenliste ein. „Der Sieg und das eigene Tor waren richtig geil“, sagt der 24-Jährige über das 2:1 gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag und ergänzt auch mit Blick auf seinen Treffer beim 1:1 in Wiesbaden: „Den Start der neuen Saison habe ich mir so erträumt.“