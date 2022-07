1. FC Magdeburg: Franzke bleibt geduldig

Betrat den Platz nach langer Zeit mal wieder von Beginn an. Maximilian Franzke (vorne) konnte sich zuletzt beim 1. FC Magdeburg im Landespokal zeigen und will darauf aufbauen.

Magdeburg - Für Maximilian Franzke ist es schon etwas länger her, dass er Spielminuten beim 1. FC Magdeburg sammeln konnte. Doch immerhin durfte sich der Flügelangreifer zuletzt mal wieder zeigen, stand in der Startformation im Landespokal. Zur ersten Elf zu gehören, das kennt der 23-Jährige allerdings in der bisherigen Saison auch nur aus diesem Wettbewerb.