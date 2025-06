Magdeburg/DUR – Schwere Vorwürfe gegen einen Jugendtrainer des 1. FC Magdeburg. Der 40-Jährige soll seine minderjährigen Spieler heimlich beim Duschen und Umziehen gefilmt haben. Das berichtet der "MDR" am Donnerstag.

Dem Bericht nach liegen gegen den Co-Trainer der U15-Mannschaft zwei Anzeigen vor. Er soll die Spieler heimlich mit dem Handy beim Auswärtsspiel in Frankfurt (Oder) am 28. Mai gefilmt haben. Das Telefon habe er dafür in einer Tasche in der Dusche versteckt.

Jugendliche unter der Dusche gefilmt? FCM stellt Co-Trainer frei

Das sei den Jugendlichen aufgefallen, sie hätten den Trainer daraufhin angesprochen. Laut Staatsanwaltschaft sei auch eine Person im Raum gewesen, die eine Datei auf dem Gerät gelöscht habe.

In einer Stellungnahme teilte der Verein dem MDR am Donnerstag mit, dass man Kenntnis über einen "gravierenden Vorfall im Jugendbereich" habe. Der Co-Trainer sei von seinen Aufgaben freigestellt worden und man habe ihm ein Hausverbot erteilt.

Zudem habe der 1. FC Magdeburg die Staatsanwaltschaft über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und stelle den Ermittlern sämtliche vorliegenden Informationen zur Verfügung.