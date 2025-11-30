Beim angeschlagen ausgewechselten Laurin Ulrich können die Fans des 1. FC Magdeburg aufatmen. Komplizierter stellt sich die Sache bei Luka Hyryläinen dar.

Magdeburg - In der Schlussphase war Laurin Ulrich (20) humpelnd ausgewechselt worden. Doch nach der Zweitliga-Partie gegen Nürnberg strahlte er wie seine Kollegen vom 1. FC Magdeburg happy, von Traurigkeit keine Spur. Nur ein Tape an seinem Bein ließ eine körperliche Beschwerde erahnen.