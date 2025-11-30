weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. FCM: Entwarnung bei Ulrich, Unklarheit bei Hyryläinen

PERSONELLES UPDATE FCM: Entwarnung bei Ulrich, Unklarheit bei Hyryläinen

Beim angeschlagen ausgewechselten Laurin Ulrich können die Fans des 1. FC Magdeburg aufatmen. Komplizierter stellt sich die Sache bei Luka Hyryläinen dar. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 30.11.2025, 01:31
Laurin Ulrich im Pyrotechnik-Nebel von Magdeburg.
Laurin Ulrich im Pyrotechnik-Nebel von Magdeburg. (Foto: Imago Images/Björn Reinhardt)

Magdeburg - In der Schlussphase war Laurin Ulrich (20) humpelnd ausgewechselt worden. Doch nach der Zweitliga-Partie gegen Nürnberg strahlte er wie seine Kollegen vom 1. FC Magdeburg happy, von Traurigkeit keine Spur. Nur ein Tape an seinem Bein ließ eine körperliche Beschwerde erahnen.