Luka Hyryläinen kam mit großen Hoffnungen zum 1. FC Magdeburg, die er bislang nicht erfüllen konnte. Verletzungen der Kollegen haben ihn nun ins Team gespült. Es ist seine große Chance.

Der vermeintliche Rekord-Einkauf des FCM und die Gunst der Stunde

Luka Hyryläinen (Mitte) möchte sich notfalls auch auf ungewohnter Position aufdrängen.

Magdeburg - In Fankreisen hat er seinen Spitznamen schon längst weg. "Finn Air" wird Sommerneuzugang Luka Hyryläinen im Podcast "Nur der FCM" genannt. Seine Erscheinung ist mit 1,99 Meter Körpergröße schließlich nach wie vor imposant.