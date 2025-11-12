Die Reserve des 1. FC Magdeburg hat nach drei Partien ohne volle Punktausbeute erstmalig wieder gewonnen – und erstmal mit Coach Daniel Wölfel. Wie die Lage bei der Mannschaft genau ist.

Wie es beim FCM II derzeit ohne Ibold und Sander läuft

Der FCM um Leon Mergner wehrte die Angriffe der Gäste ab.

Magdeburg - Lange hatte sich die U 23 des 1. FC Magdeburg gegen Hertha Zehlendorf schwergetan, zur Spielkontrolle auch Chancen zu kreieren. Tief und kompakt stand das Schlusslicht aus Berlin in der eigenen Hälfte. Doch dann gelang den geduldigen Blau-Weißen in Person von Robert Leipertz noch vor der Pause die Führung. Danach hätte der Club nachlegen können, verpasste dies auch wegen eines schlecht getretenen Elfermeters des eingewechselten Nick Meier. Später drängten die Gäste, aber der FCM verteidigte gut.