1. FC Magdeburg siegt in entspannter Atmosphäre

Amsdorf/Magdeburg - Drei Minuten lang wird sich Dominik Reimann in eine Zeit zurückversetzt gefühlt haben, als in Münster die Krimireihe „Wilsberg“ bereits in ihrer zweiten und dritten Staffel gedreht wurde, als die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Vorrunde scheiterte, als Gerhard Schröder noch Bundeskanzler war. Dominik Reimann verhinderte in dieser Zeit nämlich keine Gegentore, sondern erzielte Treffer. Auch für seinen Heimatverein ESV Münster. „Es ist ja bekannt, dass Dominik in seiner Jugend mal Stürmer war“, sagte Christian Titz, der Trainer des 1. FC Magdeburg. Und weil sein 24-jähriger Torhüter Reimann sowie Keeper Noah Kruth in den Trainingseinheiten durchaus spielerisches Talent an den Tag legen, kamen beide Akteure am Sonnabend beim 2:0 (1:0)-Sieg im Viertelfinale des Fußball-Landespokals bei Romonta Amsdorf zum Einsatz. Reimann mit der Nummer eins, Kruth mit der Nummer 30. Beide als Feldspieler. Zwischen den Pfosten stand indes Benjamin Leneis, der damit nach langer Verletzungszwangspause sein erstes Pflichtspiel für den FCM bestritt.