1. FC Magdeburg: So fit ist Alexander Bittroff

Die Saison neigt sich der heißen Endphase entgegen. Für den 1. FC Magdeburg stehen in den nächsten Wochen entscheidende Spiele um den Aufstieg an. Einer, der dabei wieder aushelfen könnte, ist Alexander Bittroff.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg steht vor entscheidenden Wochen. Schafft es der FCM, den Schwung aus dem Landespokal-Halbfinale mit in die Liga zu nehmen, könnte er die sieglos Serie am Montagabend gegen Viktoria Berlin (19 Uhr/Magenta) beenden und so einen weiteren großen Schritt in Richtung vorzeitigen Aufstieg machen.