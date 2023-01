1. FC Magdeburg spielt remis im letzten Test bei Legia Warschau

Warschau - FCM-Cheftrainer Christian Titz musste eine Woche vor dem Rückrundenbeginn in der 2. Bundesliga in der Abwehr improvisieren. Die etatmäßigen Außenverteidiger Leon Bell Bell und Herbert Bockhorn fehlten am Freitagabend beim letzten Härtetest der Blau-Weißen bei Legia Warschau aufgrund ihrer Verletzungen. Deshalb setzte der 51-jährige Coach auf die Dreierkette, die dem FCM bereits in der zweiten Hälfte der Hinrunde in dieser Saison in der Arbeit gegen den Ball mehr Stabilität verlieh. Fehler ließen sich trotzdem nicht vermeiden, weshalb die Magdeburger sich letztlich mit einem 2:2 (2:2) vom polnischen Erstligisten trennten. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, haben aber bei den beiden Eingaben zu den Gegentoren nicht gut verteidigt“, urteilte Titz.

