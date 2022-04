Herbstmeister im Trainingslager 1. FC Magdeburg startet im türkischen Sonnenschein in die Vorbereitung

Mit einer lockeren und nur circa einstündigen Einheit ist der 1. FC Magdeburg am Sonntag an der türkischen Riviera in das Trainingslager gestartet. Dafür werden die Blau-Weißen am Montag und Mittwoch jeweils doppelt gefordert sein.