1. FC Magdeburg: Tobias Knost fehlt verletzt, Tobias Müller kehrt zurück

Magdeburg - „Ich bin insgesamt froh, dass wir so eine Breite und so eine Qualität in unserem Kader haben“, erklärte Christian Titz, Cheftrainer des 1. FC Magdeburg, jüngst vor dem Auswärtsspiel bei 1860 München (5:2) einmal mehr. So fiel es weniger schwer ins Gewicht, dass Abwehrchef und Kapitän Tobias Müller wegen einer Sprunggelenkverletzung schon das achte Drittligaspiel der laufenden Saison verpasste. Und dabei war sein Namensvetter Tobias Knost ebenso kurzfristig ausgefallen.