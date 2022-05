1. FC Magdeburg: Trainer Titz fordert klare Köpfe

Mit dem Gastspiel beim FC Viktoria Köln eröffnet der 1. FC Magdeburg heute Abend den 14. Spieltag in der 3. Liga und kehrt an den Ort zurück, wo das blau-weiße Fußballmärchen vor knapp acht Monaten begann.

Gegen Viktoria Berlin vergab Kai Brünker (links) eine Großchance zur Vorentscheidung – sein Trainer Christian Titz spricht ihm dennoch sein Vertrauen aus und hofft auf eine „Belohnung“ in Köln.

Magdeburg - Bei einigen Spielern des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg dürfte es Erinnerungen wecken, wenn sie heute Abend um 19 Uhr unter Flutlicht im Sportpark Höhenberg auflaufen, wenn der FCM beim FC Viktoria Köln gastiert. An diesem Ort starteten die Blau-Weißen vor fast genau acht Monaten, am 2. März dieses Jahres, ihren einzigartigen Erfolgslauf, feierten nach zuvor sechs Niederlagen in Folge ihren ersten Sieg unter Trainer Christian Titz. „Zunächst einmal war ich froh, dass wir uns damals als Mannschaft belohnt hatten“, erinnert sich der 50-Jährige. Wie erfolgreich die kommenden Wochen und Monate werden sollten, konnte damals wohl kaum einer vorhersehen.