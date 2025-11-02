Die Erzählung des 1. FC Magdeburg und seines Sportchefs Otmar Schork rund um die Freistellung von Trainer Markus Fiedler wirkte von Beginn an seltsam. Der gefeuerte Coach hat ihr nun öffentlich widersprochen.

Markus Fiedler (links) hat seine Entlassung beim 1. FC Magdeburg anders in Erinnerung als Sportchef Otmar Schork.

Magdeburg - Drei Wochen war es still um Markus Fiedler. Nach seiner Beurlaubung beim 1. FC Magdeburg ging der 39-jährige Trainer zunächst einmal auf Tauchstation, nahm sich Zeit für die Familie, "wollte sich so wenig wie möglich mit Fußball beschäftigen", wie er jüngst in einem Interview mit "Sky" erklärte.