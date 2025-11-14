Gleich vier Akteure der Regionalliga-Mannschaft des 1. FC Magdeburg bekamen am Donnerstag eine Chance bei den Profis. Warum Petrik Sander und Pascal Ibold diese Spieler interessant finden.

Youngsters im Fokus: Das begeistert die Trainer am Quartett vom FCM II

Albert Millgramm vom 1. FC Magdeburg traut sich viel mit der Kugel.

Magdeburg - Bereits vor rund einem Monat überlegten Pascal Ibold und Petrik Sander, ob sie U-23-Spieler bei den Profis des 1. FC Magdeburg reinwerfen. In der Woche des Darmstadt-Gastspiels war das. Die damaligen Interimstrainer entschieden sich dort jedoch gegen die Nominierung von Reserve-Akteuren. "Es ist nicht der Zeitpunkt dafür“, befand Sander.