  4. FCM: Das begeistert die Trainer an den eingesetzten Spielern vom Reserve-Team

Gleich vier Akteure der Regionalliga-Mannschaft des 1. FC Magdeburg bekamen am Donnerstag eine Chance bei den Profis. Warum Petrik Sander und Pascal Ibold diese Spieler interessant finden. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 14.11.2025, 18:16
Albert Millgramm vom 1. FC Magdeburg traut sich viel mit der Kugel.
Magdeburg - Bereits vor rund einem Monat überlegten Pascal Ibold und Petrik Sander, ob sie U-23-Spieler bei den Profis des 1. FC Magdeburg reinwerfen. In der Woche des Darmstadt-Gastspiels war das. Die damaligen Interimstrainer entschieden sich dort jedoch gegen die Nominierung von Reserve-Akteuren. "Es ist nicht der Zeitpunkt dafür“, befand Sander.