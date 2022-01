1. FC Magdeburg verpflichtet zwei Neuzugänge

Magdeburg – Willkommen in Magdeburg! Der 1. FC Magdeburg überrascht mit zwei Neuzugängen. Einer der Neuzugänge ist ein alter Weggefährte des FCM-Trainers Titz.

Wie der Verein auf seiner Website bekannt gab, stoßen Moritz-Broni Kwarteng (23) und Tatsuya Ito (24) neu zu den Blau-Weißen. Kwarteng, der zuletzt vereinslos war, haben die Magdeburger fest verpflichtet, Ito vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden ausgeliehen.

„Moritz gibt uns in unserem Spiel ein anderes Element, weil er eine Dynamik hat, in der Art, wie er den Gegner anläuft. Er überzeugt durch sein Tempo-Dribbling und seine tiefen Laufwege“, sagt Titz gegenüber der Vereinsseite. Der 23-Jährige konnte das Trainerteam im Trainingslager in der Türkei von sich überzeugen. Bis zum Sommer 2021 stand Kwarteng beim Hamburger SV unter Vertrag.

Auch Ito hat fußballerische Vergangenheit in Hamburg. Der 24-Jährige spielte von 2017 bis 2019 beim HSV. In dieser Zeit war der jetzige FCM-Trainer Christian Titz bereits einmal Trainer von Ito. Titz trainierte den HSV vom 13. März bis 23. Oktober 2018. Titz sagte über den Japaner: „Tatsuya ist ein schneller, dribbelstarker Spieler.“

1. FC Magdeburg: Ole Hoch und Leon Schmökel verlassen den Verein

Auch Abgänge hat der FCM zu vermelden. Wie der Verein mitteilt, wechseln Ole Hoch und Leon Schmökel leihweise in die Regionalliga nach Germania Halberstadt.

„Für Ole und Leon wird es jetzt wichtig sein, bei Germania Halberstadt auf einem guten Niveau Spiel- und Wettkampfpraxis zu erhalten“, sagt Sportchef Schork.