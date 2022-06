1. FC Magdeburg: Warum Trainer Christian Titz Kritik äußert trotz Kantersieg

Magdeburg - Welch Charakter in der Mannschaft des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg steckt, zeigte sich einmal mehr am vergangenen Sonnabend. Anstatt nach dem 5:2-Erfolg beim TSV 1860 München und dem vorzeitigen Gewinn der Herbstmeisterschaft in Freudenstürme auszubrechen, übten sich Spieler und Verantwortliche in Selbstkritik.