Der 1. FC Magdeburg wollte im Trainingslager in Fieberbrunn in Österreich sofort eifrig loslegen. Doch daraus wurde nichts. Starke Regenfälle sorgten für eine Verlegung der ersten fußballerischen Einheit auf dem Rasen.

Fieberbrunn - Als der Mannschaftsbus des 1. FC Magdeburg am Mittwoch kurz vor 16 Uhr am Fußballplatz in Hochfilzen anrollte, wurden zwei Dinge schmerzlich vermisst: die Sonne sowie bestes Fußballwetter. Dies stellten auch die Spieler und der Trainerstab fest, als sie sich nach dem Aussteigen einen ersten Überblick über die Umgebung, die bis zum 14. Juli während der Vorbereitung im Nachbarland das neue sportliche Zuhause sein wird, verschafften. Statt mit optimalen Bedingungen ins Trainingslager in Österreich zu starten, erwischte den Zweitligisten das Pech.