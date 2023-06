Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In der nächsten Saison geht ein neues Team des 1. FC Magdeburg an den Start. Und zwar schickt der Club erstmals eine E-Sports-Mannschaft ins Rennen. Mit anderen Vereinen aus den ersten beiden Fußball-Spielklassen in Deutschland werden sich die Blau-Weißen in der Virtual Bundesliga messen.