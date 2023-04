Der 1. FC Magdeburg war am Sonntag in Regensburg weitestgehend die bessere Mannschaft. Doch dennoch gelang nur ein Remis.

2:2 in Regensburg: FCM macht starkes Auswärtsspiel und gewinnt trotzdem nicht

Baris Atik brachte den 1. FC Magdeburg am Ostersonntag in Führung, aber den Blau-Weißen gelang trotz doppelter Führung kein Auswärtssieg.

Regensburg - Der 1. FC Magdeburg hat am Sonntag einen Punkt geholt. In der Zweitliga-Partie bei Jahn Regensburg hieß es am Ende 2:2. Zur Pause hatte der Club mit 1:0 geführt.