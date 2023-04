Magdeburg - Es war ein Fußballfest am vergangenen Wochenende für die Fans vom 1. FC Magdeburg. 3:0 besiegt die Titz-Elf harmlose Rostocker. Die MDCC-Arena kochte. Was auch an den 26.480 Zuschauern lag, die das Spiel im Magdeburger Hexenkessel verfolgten. Rekordkulisse im neuen Stadion am Heinz-Krügel-Platz – und nur eine von vielen Bestmarken, die der Club jüngst gesprengt hat.

