Der 1. FC Magdeburg spielt in der 2. Bundesliga am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim. Die wichtigsten Infos aus der Pressekonferenz am Donnerstag, kurz und kompakt.

Magdeburg / Heidenheim - Wie FCM-Cheftrainer Christian Titz das kommende Duell seines Teams gegen den 1. FC Heidenheim sieht? Das, was die Tabelle zeige, so der Coach bei der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag: eine sehr defensive und kampfstarke Mannschaft mit „hoher Effizienz in ihren Abschlüssen“.