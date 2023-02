2. Bundesliga FCM-Gegner Hannover 96 – Die Fehlstarter

Mit großer Fan-Unterstützung gastiert der 1. FC Magdeburg am Sonntag in der 2. Bundesliga bei Hannover 96. Die Niedersachsen legten zwar einen klassischen Fehlstart ins neue Jahr hin, haben den FCM in der Hinrunde aber böse abgestraft.