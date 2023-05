Das letzte Auswärtsspiel der Zweitliga-Saison führt den 1. FC Magdeburg am Freitagabend zum designierten Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98. Die „Lilien“ haben zuletzt schon zwei Matchbälle vergeben.

Magdeburg / Darmstadt - In der Hinrunde hat der SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Magdeburg den vorzeitigen Gewinn der Herbstmeisterschaft gefeiert. Im zweiten Aufeinandertreffen am Freitagabend (18.30 Uhr) könnten die „Lilien“ noch einen draufsetzen: Mit einem Heimerfolg würde die Mannschaft von Torsten Lieberknecht den Aufstieg in die Bundesliga feiern. Die ersten beiden Matchbälle wurden allerdings noch nicht verwandelt.