Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg verpflichtete im Winter drei neue Spieler. Das Trio kam am Freitagabend auch direkt zum Einsatz bei der 2:3-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf. Dort wurde Maximilian Ullmann in der 78. Minute eingewechselt. In der Startelf standen sogar Luc Castaignos in der Sturmspitze sowie Daniel Heber auf der rechten Seite.

